Шайбы Чинахова и Воронкова не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Флоридой»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
На второй минуте первого периода Густав Форслинг с передач Александра Баркова и Сэма Райнхарта открыл счёт в матче. На восьмой минуте периода Егор Чинахов с передач Кирилла Марченко и Эрика Гудбрансона восстановил равенство в счёте. Спустя 22 секунды Картер Вераге с передач Сэма Райнхарта и Густава Форслинга вновь вывел «пантер» вперёд.
На 14-й минуте третьей двадцатиминутки Александр Барков сделал счёт 3:1, забросив в пустые ворота хозяев. На 17-й минуте периода Дмитрий Воронков с передач Патрика Лайне и Зака Веренски сократил отставание «Блю Джекетс» до минимума. На 19-й минуте периода Мэттью Ткачук с передачи Нико Микколы сделал счёт 4:2. Через 54 секунды Ээту Луостаринен установил окончательный счёт в матче.
- 10 декабря 2023
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