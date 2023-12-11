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37-летний Джонатан Куик продлил рекордную серию в «Рейнджерс», впервые обыграв бывший клуб

37-летний Джонатан Куик продлил рекордную серию в «Рейнджерс», впервые обыграв бывший клуб
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«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 4:1. Игра прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал бывший голкипер «Кингз» Джонатан Куик. 37-летний вратарь впервые в карьере сыграл против клуба, в составе которого он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Куик отразил 25 бросков из 26, одержав первую победу над «Лос-Анджелесом».

Сегодняшняя победа помогла Куику стать первым вратарём в истории «Рейнджерс», который помог завоевать команде минимум одно очко в каждом из своих первых девяти матчей, в которых он выходил в качестве стартового голкипера с момента начала карьеры в клубе. Американский голкипер обновил клубный рекорд по этому показателю.

В активе Куика восемь побед в девяти матчах в стартовом составе, ещё однажды «Рейнджерс» с ним проиграли в серии буллитов.

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