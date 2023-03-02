Генменеджер «Лос-Анджелеса» сообщил голкиперу Куику об обмене по телефону

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк выразил слова благодарности бывшему голкиперу клуба Джонатану Куику и рассказал, что объявил об обмене в «Коламбус Блю Джекетс» по телефону.
«Джонатан Куик — лучший вратарь, когда-либо игравший в «Лос-Анджелесе», не говоря уже о лиге, и он вывел нас на высочайший уровень на протяжении всей своей карьеры. Мы благодарны за то, что он смог сделать для нас как игрок, как человек, мы в долгу у него.
В преддверии этого разговора я несколько раз встречался с Джонатаном в течение сезона, но меня не было в Виннипеге. Я был здесь, в Лос-Анджелесе, поэтому разговор об обмене, к сожалению, состоялся по телефону. Просто так сложилось. Не было возможности ждать до утра, чтобы сказать лично», — цитирует Блэйка сайт НХЛ.
Напомним, защитник Владислав Гавриков и вратарь Йоонас Корписало отправились в «Лос-Анджелес». В «Коламбус» проследовал голкипер Джонатан Куик.
- 2 марта 2023
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