Четвёртый снайпер сезона НХЛ получил травму. Игрока «Анахайма» удалили до конца матча

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Виннипег Джетс». После двух периодов хозяева впереди — 1:0.

Гости продолжают встречу без своего главного форварда Кайла Коннора. На старте второго периода занимающий четвёртое место в снайперской гонке НХЛ американский нападающий получил травму нижней части тела в результате действий нападающего «Дакс» Райана Строума. Канадский форвард проатаковал Коннора коленом и заработал удаление до конца матча.

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За партнёра вступился Марк Шайфли, который вызвал Строума на кулачный поединок. В итоге Марк получил большой штраф за драку, тогда как Райан получил большой штраф за драку, большой штраф за удар коленом и удаление до конца встречи. В общей сложности Строуму выписали 20 минут штрафа.

В нынешнем сезоне Коннор принял участие в 26 матчах, в которых забросил 17 шайб и сделал 11 результативных передач.