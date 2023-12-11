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Панарин вплотную подобрался к большому бомбардирскому юбилею в НХЛ

Панарин вплотную подобрался к большому бомбардирскому юбилею в НХЛ
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«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 4:1. Игра прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

В составе хозяев результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин, для которого это очко стало 699-м за карьеру в НХЛ. Таким образом, 32-летний форвард вплотную подобрался к большому бомбардирскому юбилею в НХЛ. Следующее набранное очко позволит Артемию стать всего 15-м россиянином в истории североамериканской лиги с 700 очками.

На прошлой неделе 38-летний Александр Овечкин стал первым российским игроком в истории НХЛ, кому покорилось достижение в 1500 очков. За карьеру в НХЛ россиянин провёл 1372 матча, в которых набрал 1501 (827+674) очко. На втором месте по набранным очкам за карьеру в НХЛ среди россиян располагается нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (1251 очко в 1089 матчах). Топ-3 замыкает известный в прошлом нападающий, а ныне главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров (1179 очков в 1248 матчах).

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