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Панарин превзошёл Гретцки по серии очковых домашних матчей со старта сезона

В эти минуты проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-йорк Рейнджерс» принимает «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходит в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». На момент написания новости во встрече идёт второй период, счёт — 1:0 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал во взятии ворот соперника, записав на свой счёт результативную передачу. Таким образом, россиянин набрал результативные очки в 11-й домашней игре «Нью-Йорка» кряду и превзошёл достижение Уэйна Гретцки по серии очковых домашних матчей со старта сезона.

Лидером по данному показателю остаётся Майк Роджерс — 15 домашних результативных матчей подряд на старте сезона-1983/1984. Панарин вышел на чистое второе место в клубной истории по этому показателю.

Всего в текущем сезоне на счету Панарина 36 (16+21) очков в 25 матчах регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.