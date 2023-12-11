Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин превзошёл Гретцки по серии очковых домашних матчей со старта сезона

Панарин превзошёл Гретцки по серии очковых домашних матчей со старта сезона
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-йорк Рейнджерс» принимает «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходит в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». На момент написания новости во встрече идёт второй период, счёт — 1:0 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал во взятии ворот соперника, записав на свой счёт результативную передачу. Таким образом, россиянин набрал результативные очки в 11-й домашней игре «Нью-Йорка» кряду и превзошёл достижение Уэйна Гретцки по серии очковых домашних матчей со старта сезона.

Лидером по данному показателю остаётся Майк Роджерс — 15 домашних результативных матчей подряд на старте сезона-1983/1984. Панарин вышел на чистое второе место в клубной истории по этому показателю.

Всего в текущем сезоне на счету Панарина 36 (16+21) очков в 25 матчах регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
«Он на другом уровне от того, что делал раньше». Форвард «Рейнджерс» — о Панарине
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android