Американский форвард «Ак Барса» Барбер рассказал о помощи Радулова в адаптации к команде

Американский форвард «Ак Барса» Райли Барбер оценил помощь капитана казанского клуба Александра Радулова в адаптации к команде.

«Да, я адаптировался. Благодаря нашему тренеру это удалось сделать очень легко. Плюс Радулов хорошо говорит на английском, помогает мне. Спасибо ребятам, всё проходит гладко», — приводит слова Барбера ТАСС.

Напомним, 29-летний нападающий перешёл из «Барыса» в «Ак Барс» 24 ноября 2023 года. За казахстанский клуб Барбер провёл 28 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 23 очка.

В составе казанского клуба Райли сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи, набрав в общей сложности шесть очков.