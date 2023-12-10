Вайсфельд: Билялетдинову в таком возрасте уже тренировать не стоит

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался о проблемах «Ак Барса» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги и заявил, что главному тренеру казанского клуба Зинэтуле Билялетдинову, возможно, стоит оставить свой пост в скором времени.

«Сложно, конечно, сказать, что в Казани происходит. Скажу банальную фразу: «Чтобы понимать процессы, происходящие в «Ак Барсе», нужно находиться внутри неё и понимать, что происходит там на самом деле». Мне кажется, что там не очень здоровая обстановка. Вот ситуация с Дамиром Жафяровым мне очень непонятна. Это элитный хоккеист по меркам нашего чемпионата, и он в Казани не играет и даже в поездки с командой не ездит. Зачем вы его маринуете в запасе?! Поменяйте его тогда на кого-нибудь. Я думаю, там очередь из желающих выстроится, когда станет известно, что Жафяров на рынке.

А там, в Казани, какие-то вещи непонятные происходят. Что касается Зинэтулы Билялетдинова – я с огромным уважением к нему отношусь, но мне почему-то кажется, что в таком возрасте уже тренировать не стоит. Я вспоминаю Милоша Ржигу, так он говорил мне: «Леонид, в КХЛ дольше 10 лет тренером работать нельзя». Это сумасшедшее, колоссальное напряжение, которое испытывают тренеры.

У меня такое впечатление, что в «Ак Барсе» потеряли нити управления командой. Опять же – я могу ошибаться. Говорю то, что вижу со стороны. Искренне желаю казанцам успеха, чтобы они хорошо выступили. Может быть, и это вполне вероятно, что в конце сезона они привычно «выстрелят» и в плей-офф сыграют очень хорошо», – передаёт слова Вайсфельда «Московский комсомолец».

Ранее Леонид Вайсфельд высказался о международном турнире НХЛ, в котором, вероятно, не будет участвовать сборная России.