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Легендарный вратарь Лундквист полетал на истребителе в США

Легендарный вратарь Лундквист полетал на истребителе в США
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Легендарный вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист полетал на истребителе в Аспене, штат Колорадо. Об этом олимпийский чемпион Турина-2006 рассказал на своей странице в социальной сети.

«Иногда было тяжело дышать. Когда мы достигли перегрузки 6G, пришлось потрудиться», — написал Лундквист.

Фото: Соцсеть Хенрика Лундквиста

Фото: Соцсеть Хенрика Лундквиста

Фото: Соцсеть Хенрика Лундквиста

В НХЛ Король Хенрик выиграл 459 матчей регулярного чемпионата — это пятый результат за всё время и лучший среди европейских вратарей. Он единственный голкипер в истории лиги, выигрывавший не меньше 20 матчей в течение 13 сезонов подряд. Лундквист — олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной Швеции. Хотя Лундквист ни разу не выигрывал Кубок Стэнли, его наследие в «Рейнджерс» остаётся непревзойдённым. В 2023 году он был введён в Зал хоккейной славы.

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