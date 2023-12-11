Панарин вручил шляпу Куику в раздевалке после победы над «Кингз»

Минувшей ночью «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 4:1. Игра прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

После игры звёздный российский нападающий «копов» Артемий Панарин в раздевалке поздравил с победой 37-летнего голкипера команды Джонатана Куика, который впервые обыграл свой бывший клуб.

«Хорошая работа, парни! Хорошая игра! Джонни (обращается к Бродзински. — Прим. «Чемпионата») — классный гол. Но Куики....» — сказал Панарин, подошёл к вратарю и вручил ему шляпу.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео из раздевалки «Рейнджерс».

Джонатан Куик выступал за «Лос-Анджелес» с 2007 по 2023 год. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.