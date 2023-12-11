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«Сент-Луис» поместит Якуба Врану на драфт отказов. Он зарабатывает более $ 5 млн за сезон

«Сент-Луис» поместит Якуба Врану на драфт отказов. Он зарабатывает более $ 5 млн за сезон
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Якуб Врана будет помещён клубом на драфт отказов, сообщает журналист The Athletic Джереми Рутерфорд в социальных сетях со ссылкой на источники в клубе.

По действующему контракту, который истекает по окончании нынешнего сезона, Врана зарабатывает в среднем $ 5,25 млн за сезон. Половину из его зарплаты удерживает его прежний клуб «Детройт Ред Уингз».

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 27-летнего чеха 6 (2+4) очков в 19 играх за «Блюз». Также в НХЛ Врана выступал за «Вашингтон Кэпиталз». В 2018 году чешский нападающий выиграл с «Кэпиталз» Кубок Стэнли.

На данный момент «Сент-Луис» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 27 очков.

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