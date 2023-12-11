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Гашек: если не отменили ОИ в Китае, это не значит, что надо допускать россиян в Париж

Гашек: если не отменили ОИ в Китае, это не значит, что надо допускать россиян в Париж
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Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек отреагировал на слова соотечественника Лукаша Поллерта — бывшего каноиста в гребном слаломе — касательно допуска российских спортсменов до ОИ-2024 в Париже в нейтральном статусе.

В одном из своих постов в социальных сетях Поллерт отметил, что отстранять российских спортсменов было бы непоследовательным после того, как все спортсмены мира согласились участвовать в Олимпиаде в Пекине.

«Если, по вашему мнению, МОК допустил ошибку и не запретил Олимпиаду в Пекине или китайским спортсменам выступать, это не значит, что они должны сделать это снова (в отношении россиян. — Прим. «Чемпионата»). Мы не должны этого допустить!» — ответил Гашек своему земляку.

Напомним, в последнее время Гашек неоднократно высказывался за отстранение российских спортсменов от всех международных соревнований и даже лично писал письма руководителям лиг.

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