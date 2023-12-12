Хоккейный агент: безголевая серия Овечкина — это не кризис, а чёрная полоса

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался об антирекордной безголевой серии капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который не может забить уже 10 матчей подряд.

«Я бы не соотносил безголевую игру Овечкина и кризис. Просто есть чёрная полоса на текущий момент. К сожалению, пристальное внимание в большей степени уделяется неудачам отдельных личностей и даже команд. Вспомните, сколько было дискуссий и вопросов по неудачной игре СКА на старте сезона, но сейчас команда набрала ход, выдаёт длительную серию с набранными очками, и уже никаких обсуждений на тему «Как же так?» нет. Тоже самое будет и здесь. Овечкин свои голы забьёт, рано или поздно шайба пойдёт в ворота. А с нашей стороны нужно просто поддержать его в этом», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 25 матчах, в которых забил 5 голов и сделал 11 результативных передач.