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Спенсер Карбери прокомментировал голевую засуху Александра Овечкина, высказался о звене с Евгением Кузнецовым

«Я потерял часы сна». Главный тренер «Вашингтона» выдал яркое интервью о неудачах Овечкина
Владимир Лаевский
Главный тренер «Вашингтона» — о неудачах Овечкина
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Наставник «столичных» серьёзно обеспокоен проблемами 38-летней звезды. Кажется, грядут большие и не самые приятные изменения.

По итогам матча с «Чикаго» 11 декабря Александр Овечкин повторил свой антирекорд по безголевой серии в НХЛ, не сумев отличиться в 10 встречах подряд.

В последний раз Овечкин забрасывал ещё 19 ноября — в матче с «Коламбусом». На его счету всего пять шайб в 25 встречах сезона. Причём две из них — в пустые ворота. Лишь одна — в большинстве. Это самый слабый показатель за все 19 лет Александра в НХЛ. Причём на фоне прошлогодних крутых снайперских достижений — 42 гола в чемпионате — нынешние результаты пугают и тревожат ещё сильнее.

8 декабря в матче с «Далласом» Овечкин набрал долгожданное 1500-е очко в НХЛ. Россиянин сделал это, отдав вторую результативную передачу во время гола Дилана Строума. Ови набрал лишь третье очко за восемь матчей.

«Это было совсем не так, как кто-либо мог себе представить», — пишет журналистка The Washington Post Бэйли Джонсон.

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Перед встречей с «Чикаго» Овечкин нанёс 168 бросков в створ — лучший результат в «Вашингтоне». При этом на счету Алекса было всего 25 моментов с высокой опасностью — четвёртый показатель в столичной команде после Тома Уилсона (40), Строума (27) и Коннора Макмайкла (26).

По количеству голов, кстати, Ови идёт лишь четвёртым. Наравне с ним забили опальный Евгений Кузнецов и МакМайкл, больше — Энтони Манта (7), Уилсон (9) и Строум (11). При этом по ассистам россиянин уступает только Джону Карлсону (14 против 11).

Процент реализации бросков у Овечкина также является худшим за всю карьеру — 5,95%. Есть смысл ожидать, что со временем результаты станут лучше. Но главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери, наконец высказавшийся обо всех проблемах Александра, боится, что в последнее время у Овечкина, наоборот, стало меньше шансов забить.

«Я не был обеспокоен в начале года. Я бы сказал, что немного волнуюсь в последнее время. В начале сезоне я чувствовал, что у него много шансов, так что всё нормально, верно? Голеадоры переживают взлёты и падения, но, если у тебя появляются шансы, в итоге они начнут конвертироваться в голы. В последнее время возможности начали иссякать — за исключением моментов после вбрасываний, и, очевидно, игра в спецбригадах изматывает его. Вот что беспокоит», — говорит Карбери в интервью The Washington Post.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Getty Images

В этом сезоне на плечи тренера-первогодки пало тяжёлое бремя. Карбери приходится выдумывать, как заставить 38-летнего нападающего вновь давать результат. При этом на фоне хандрит и остальная часть команды. Так что тренеру приходится часто тасовать звенья. В качестве центрфорварда для первого звена с Овечкиным в последнее время Карбери начал рассматривать двух главных кандидатов — Строума и Кузнецова.

Зная, что Кузнецов и Овечкин раньше играли в паре, наставник бóльшую часть ноября присматривался к этому варианту, надеясь зажечь обоих игроков. Но когда с аналитической точки зрения звено стало «слишком плохим», тренер вернул Строума на эту роль.

«Их звено, по сути, настолько сильно переигрывали, что мне как тренеру пришлось что-то менять. Не знаю, почему так получилось. Если вы спросите меня об этом, это будет вопрос на миллион долларов. Я потерял часы сна, пытаясь найти ответ. Не знаю. Я разговаривал с ними обоими вместе. Разговаривал с ними по отдельности. Наблюдал за каждой секундой их совместных смен… Всё просто вновь и вновь приходит к тому же результату, не работает», — продолжает Карбери.

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«Вашингтон» лучше играет, когда Овечкин выходит со Строумом и с Уилсоном, а не с Кузнецовым. В первом случае на счету звена 60% попыток бросков. С Кузнецовым на льду — всего 40%. Но контроль над игрой ещё не привёл к увеличению результативности Овечкина, в то время как его одноклубники в сумме забили 18 голов.

«Карбери не отвергает идею, что старение может сыграть роль в «засухе» Овечкина, но он не тратил много времени на размышления об этом варианте. Его внимание сосредоточено на игроке, который находится рядом с ним — и он пытается сделать всё возможное, чтобы Овечкин был настолько продуктивным, насколько нужно «Кэпиталз», — пишет Бэйли, пообщавшаяся с Карбери.

«Просто я не забиваю свою голову такими вещами. Неужели я сижу здесь, и говорю, что не понимаю Отца Время, и не придаю этому должного значения? Да нет, я говорю не это. Я просто не трачу время на размышления типа: «О, а может быть, дело в этом?» Всё, чем заняты мои мысли — это поиском способов, как мы сможем помочь Ови стать эффективным игроком для нашей команды, чтобы мы выигрывали матчи и поставили его в условия, позволяющие ему приносить пользу», — говорит Карбери.

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Одна из вещей, которую наставник обдумывал и с которой хотел бы поэкспериментировать, хотя у него нет точных дат, когда этот эксперимент может состояться, — это движение других игроков вокруг Овечкина при игре в большинстве. Забив 300 голов в форматах с численным преимуществом, Алекс удерживает лучший результат в истории НХЛ по этому показателю. Он стал синонимом своей точки на вершине левого круга вбрасывания.

Но по игре в большинстве «Кэпиталз» занимают последнее место в НХЛ с реализацией в 9%. Причём единственный гол в этом формате Овечкин забил, затаившись у штанги и получив передачу на пустой угол ворот — по другую сторону от своего офиса.

Россиянин уже играет только в одной спецбригаде — и при этом изначально занимает место разыгрывающего защитника. Решение убрать Ови из одного из звеньев большинства спровоцирует ряд дополнительных вопросов о структуре игры в таком формате, что усложнит задачу для Карбери и помощника тренера Кирка Мюллера.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Однако поскольку наставник по-прежнему обеспокоен спадом своего капитана, этот вариант рассматривается.

«Это действительно сложно — не с точки зрения Овечкина. Он-то сделает всё, что ты его попросишь. Просто реализовать это очень и очень сложно. Так что мы пляшем от вопросов, сможет ли он где-нибудь задержаться? Можем ли мы заставить его больше перемещаться? Может ли он демонстрировать больше движения?.. Решая проблему, приходится обдумывать много всего. Но мы находимся в поиске и рассматриваем все эти различные варианты развития игры в большинстве — и развития её с помощью Ови. Рассматриваем то, как соперники опекают его и готовятся к его роли, к чему он очень привык и в чём он так преуспел.

Нужно ли продолжать в том же духе в ближайшее время? Или мы могли бы быть более продуктивными и для него и для команды было бы более выгодно обратить внимание на другие вещи?» — заключает Карбери.

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Несмотря на все неудачи и спад, главный тренер «Вашингтона», кажется, не собирается оставлять Овечкина. Но и Александру надо очень постараться. Если другие парни будут давать результат, а он — нет, тогда дальнейшие решения о его судьбе вряд ли будут вызывать вопросы.

Сможет ли Овечкин наконец «проснуться»?

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