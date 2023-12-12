Каменский — о росте посещаемости в КХЛ: возможно, сыграло роль внедрение Fan ID в футболе

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский считает, что введение системы Fan ID в российском футболе положительно сказалось на посещаемости в КХЛ.

«Стало ли больше болельщиков на матчах КХЛ из-за появления Fan ID? Да, болельщиков в этом сезоне стало больше. Небольшой процент, возможно, как раз начал ходить из-за появления карты болельщика. Прежде всего, надо любить эту игру. Есть те, кому хоккей неинтересен. В этом сезоне народ ходит с удовольствием. Везде зрелище, борьба. Любая команда может обыграть любого соперника. Идёт серьёзная гонка за попадание в плей-офф. От этого тоже растёт интерес к этому спорту. Но есть и те, кто вместо футбола начал ходить на хоккей, наверняка», — сказал Каменский в интервью Legalbet.

Напомним, минувшей осенью президент КХЛ Алексей Морозов исключил вероятность внедрения паспорта болельщика в лиге.