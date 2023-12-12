«Это для вас она антирекордная!» Кожевников высказался о голевой «засухе» Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о голевой «засухе» капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Это для вас она антирекордная! Я же сказал, что всё бывает. Саша не робот. Бывают просадки. Но я вот думаю почему-то, что свою тридцадку наберёт. Треть чемпионата уже прошла? Треть чемпионата – это не 75%! Посмотрим, сколько наберёт. У меня почему-то уверенность, что 30 голов.

С чем может быть связана просадка? Ну, говорить мы что угодно можем, чем-то оправдывать. Бывает такое в хоккее. У нас что, с каждым годом всё лучше и лучше, что ли? Человек где-то просаживается, бывает такое. Надо понимать и то, что в команде происходит, чтобы делать какие-то выводы. Мы же не в команде, мы можем только со стороны что-то ляпать по большому счёту», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.