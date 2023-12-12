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Кожевников — о Кузнецове: ему надо перезагрузиться. Может, команду поменять

Кожевников — о Кузнецове: ему надо перезагрузиться. Может, команду поменять
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о спаде в игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Неудачная игра Кузнецова? Бывает такое. Где-то просаживается человек. У многих бывают такие сезоны. Надо перезагрузиться. Может, команду поменять. Много вариантов. Кому-то нравятся игроки наши, кому-то не нравится. Так что посмотрим. Женя здоровый, нормальный, великий игрок. Высококлассный! Так что посмотрим, что будет дальше. Пока не складывается у него.

Уже при втором тренере не идёт игра? Если брать команду, то «Вашингтон» играет неплохо, идёт выше, чем в прошлом сезоне. Но от человека хотят большего. Тем более от Кузнецова – все знают, как он может играть, на каком уровне он может находиться. Значит, тренера что-то не устраивает», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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