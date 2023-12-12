Тренера клуба АХЛ отстранили на 10 игр за гомофобные высказывания

Главный тренер «Чикаго Вулвз» Боб Нарделла был отстранён на 10 матчей за гомофобные высказывания, сообщает Daily Faceoff.

Как сообщает портал, Нарделла был наказан штрафом за оскорбление судей в матче с «Техас Старз». Позже выяснилось, что главный тренер использовал гомофобные высказывания.

Специалисту разрешено участвовать в командных тренировках в неигровые дни. Ему не разрешат вернуться на скамейку запасных в «Чикаго» до игры 6 января с «Тусон Роудраннерс».

В нынешнем сезоне Американской хоккейной лиги «Чикаго Вулвз» сыграл 20 матчей, в которых набрал 12 очков и занимает последнее место в Центральном дивизионе.

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