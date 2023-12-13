Дубли Джейка Гюнцеля и Джеффа Картера помогли «Питтсбургу» обыграть «Аризону»

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Сегодня, 13 декабря, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 4:2 (2:2, 0:0, 2:0).

В составе «Питтсбурга» двумя заброшенными шайбами отметился Джейк Гюнцель, а также дубль на счету Джеффа Картера. Российский нападающий Евгений Малкин принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

За «Аризону» голами отличились Лоусон Круз и Матиас Маччелли.

После 27 матчей «Питтсбург» занимает 12-е место в Восточной конференции с 27 очками. «Аризона» расположилась на 8-й строчке в Западной конференции, набрав 28 очков в 28 играх.

Следующий матч «Питтсбург» проведёт с «Монреаль Канадиенс», а «Аризона» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».