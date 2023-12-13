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Дубли Джейка Гюнцеля и Джеффа Картера помогли «Питтсбургу» обыграть «Аризону»

Дубли Джейка Гюнцеля и Джеффа Картера помогли «Питтсбургу» обыграть «Аризону»
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Сегодня, 13 декабря, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 4:2 (2:2, 0:0, 2:0).

В составе «Питтсбурга» двумя заброшенными шайбами отметился Джейк Гюнцель, а также дубль на счету Джеффа Картера. Российский нападающий Евгений Малкин принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

За «Аризону» голами отличились Лоусон Круз и Матиас Маччелли.

После 27 матчей «Питтсбург» занимает 12-е место в Восточной конференции с 27 очками. «Аризона» расположилась на 8-й строчке в Западной конференции, набрав 28 очков в 28 играх.

Следующий матч «Питтсбург» проведёт с «Монреаль Канадиенс», а «Аризона» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2023, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Гюнцель (Кросби, Пуустинен) – 01:12 (pp)     1:1 Круз (Цукер, Вялимяки) – 10:20 (pp)     1:2 Маччелли (Круз, Бьюгстад) – 15:24 (pp)     2:2 Картер (О'Коннор) – 16:54 (sh)     3:2 Картер (Летанг, Смит) – 44:23 (pp)     4:2 Гюнцель (Малкин, Петтерссон) – 58:37    
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