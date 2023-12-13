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Макдэвид повторил достижение Дионна в НХЛ и вплотную приблизился к показателю Лемье

Макдэвид повторил достижение Дионна в НХЛ и вплотную приблизился к показателю Лемье
Коннор Макдэвид
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». После первого периода хозяева впереди — 2:1.

В составе «нефтяников» результативной передачей отметился капитан команды Коннор Макдэвид. Канадский форвард продлил серию с набранными очками до 10 матчей, в 13-й раз за карьеру сумев добраться до этой отметки. 26-летний Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ с 13+ сериями из 10+ матчей с набранными очками.

Сегодня Коннор повторил достижение Марселя Дионна (13) и вплотную приблизился к показателю Марио Лемье (14). Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит лучшему бомбардиру и снайперу в истории НХЛ Уэйну Гретцки (31), на втором месте располагается Ги Лафлёр (15).

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