Купер о поражении от «Ванкувера»: у нас было достаточно шансов, чтобы забить больше голов

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал поражение в матче с «Ванкувером» (1:4).

«У нас были хорошие шансы, у нас было достаточно голевых моментов, чтобы забить больше одного гола, но мы этого не сделали. В этой лиге временами бывает сложно. Соперник справился с нашей атакой, отлично сыграл их вратарь, а мы продолжали атаковать безрезультатно.

Когда мы проигрываем противостояние спецбригад, это тяжело для нас, потому что иногда в этом году мы плохо играем в равных составах», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Главным героем матча стал нападающий «Ванкувера» Брок Бёзер, на счету которого хет-трик. «Тампа-Бэй» в следующем матче встретится с «Эдмонтоном» 15 декабря. Матч пройдёт в Эдмонтоне.