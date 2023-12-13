Гол Кузьменко и хет-трик Бёзера помогли «Ванкуверу» обыграть «Тампа-Бэй»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Тампа-Бэй». Победу в матче одержали «Кэнакс» со счётом 4:1.

В составе хозяев в большинстве отличился российский нападающий Андрей Кузьменко, которому ассистировали Джей Ти Миллер и Куинн Хьюз. 27-летний Кузьменко отличился впервые с 1 декабря, забив пятый гол в нынешнем сезоне НХЛ. Хет-триком отметился нападающий «Ванкувера» Брок Бёзер, одну из шайб форвард забросил в пустые ворота в концовке матча. Ворота команд защзищали голкиперы Тэтчер Демко и Андрей Василевский. На счету россиянина 18 отражённых бросков.

«Ванкувер» одержал третью победу подряд. «Тампа-Бэй» в следующеим матче встретится с «Эдмонтоном» 15 декабря.