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Гол Кузьменко и хет-трик Бёзера помогли «Ванкуверу» обыграть «Тампа-Бэй»

Гол Кузьменко и хет-трик Бёзера помогли «Ванкуверу» обыграть «Тампа-Бэй»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Тампа-Бэй». Победу в матче одержали «Кэнакс» со счётом 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Сергачёв, Хагель) – 01:25     1:1 Кузьменко (Хьюз, Миллер) – 06:08 (pp)     2:1 Бёзер (Миллер, Хёгландер) – 29:29     3:1 Бёзер (Хьюз, Гронек) – 36:52     4:1 Бёзер (Хьюз) – 58:42    

В составе хозяев в большинстве отличился российский нападающий Андрей Кузьменко, которому ассистировали Джей Ти Миллер и Куинн Хьюз. 27-летний Кузьменко отличился впервые с 1 декабря, забив пятый гол в нынешнем сезоне НХЛ. Хет-триком отметился нападающий «Ванкувера» Брок Бёзер, одну из шайб форвард забросил в пустые ворота в концовке матча. Ворота команд защзищали голкиперы Тэтчер Демко и Андрей Василевский. На счету россиянина 18 отражённых бросков.

«Ванкувер» одержал третью победу подряд. «Тампа-Бэй» в следующеим матче встретится с «Эдмонтоном» 15 декабря.

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