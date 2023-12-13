Владелец «Вашингтона» высказался о возможном переезде команды в другой штат

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис высказался о возможном переезде клуба в Вирджинию.

«Когда мы впервые приехали в Вирджинию и увидели 70 акров и возможность начать с чистого листа… Это действительно очень романтичное, но в то же время прагматичное видение, которое мы имеем и которое мы не можем реализовать больше нигде.

Я убеждён, что на «Кэпитал Уан» мы сможем проводить женские соревнования. Наше намерение состоит в том, чтобы сохранить арену в Вашингтоне, чтобы она оставалась прекрасным местом», — приводит слова Леонсиса журналист Грант Полсен на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 13 декабря, стало известно, что мэр округа Колумбия пытается удержать «Вашингтон Кэпиталз» и баскетбольный клуб «Вашингтон Уизардз» от переезда в штат Вирджиния.