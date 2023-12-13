Главный тренер «Спартака» объяснил, почему Порядин и Голдобин не прибыли в сборную России

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов объяснил, почему Павел Порядин и Николай Голдобин не прибыли в сборную «Россия 25» на Кубок Первого канала.

«Давайте начнём с того, что это сборная «Россия 25», а не национальная команда. Наши доктора отправили медицинское заключение по Порядину и Голдобину в сборную и федерацию по поводу того, что обоим хоккеистам надо залечить травмы. Если бы впереди был чемпионат мира, то игроки должны были прибыть в расположение национальной команды России и получить заключение у врачей сборной, но сейчас ситуация иная. Никаких нареканий со стороны федерации в наш адрес не было, все необходимые бумаги предоставлены. Не понимаю, для чего всё это раздувается.

Оба хоккеиста играли на Матче звёзд? Мы же все понимаем, что одно дело – сборная или игра регулярного чемпионата, где нужно играть в полную силу, и совсем другое дело – шоу под названием Матч звёзд КХЛ. Поэтому не понимаю, для чего нужна вся эта шумиха, зачем всё это делается. Обычная рядовая ситуация, только и всего.

Когда я работал главным тренером сборной России, то перед Кубком Первого канала сталкивался с такими же ситуациями. Мне и докторам тоже предоставляли все бумаги по травмам, микроповреждениям, болезням. Но никогда из мухи слона мы не раздували, а сейчас зачем-то решили раздувать. Для чего – я понять не могу. Мы в «Спартаке» всегда сотрудничаем со сборной, я сам общался с людьми из сборной и полностью разъяснил им ситуацию. Я ведь был на этом месте и всё прекрасно понимаю», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемионата» Павлом Панышевым.