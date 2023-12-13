«В сердце должна быть любовь к России». Ротенберг — об отсутствии Голдобина в «России 25»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал отсутствие нападающих «Спартака» Николая Голдобина и Павла Порядина в составе национальной команды на Кубок Первого канала.

«Надо обращаться в „Спартак“, узнавать у них. Но в первую очередь должно быть желание у игроков выступать за сборную, в сердце должна быть любовь к России. У всех ребят, которые сейчас в сборной, горят глаза. Никого из них не надо заставлять. Коваленко и Исаев сами мне позвонили, сообщили, что не смогут приехать», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

Отметим, что Голдобин является вторым бомбардиром нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги. В 41 встрече регулярки Николай забросил 26 шайб и отдал 28 результативных передач, набрав в общей сложности 54 очка. Порядин в 41 игре записал на свой счёт 41 (18+23) результативный балл.