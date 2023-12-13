«Считаю, «Спартак» не прав». Майоров — об отсутствии Голдобина и Порядина в сборной России

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР, председатель совета ветеранов «Спартака» Борис Майоров высказался про отсутствие нападающих красно-белых Николая Голдобина и Павла Порядина в составе «России 25» на Кубок Первого канала.

«Отсутствие Порядина и Голдобина в сборной России? Считаю, что это неправильно. По одной простой причине: существует положение ИИХФ, где сказано, что клуб обязан отпустить игроков в сборную команду за три дня до начала до соревнований, а перед чемпионатом мира за семь дней. С этой точки зрения считаю, что „Спартак“ не прав. Раз они туда не поехали, может быть существует договорённость с (главным тренером «России 25». — Прим. «Чемпионата») Ротенбергом по поводу того, что в этот раз сборная обойдётся без Голдобина и Порядина. Не думаю, что „Спартак“ встал на дыбы и просто так не хочет отпускать игроков. Наверняка всему этому предшествовали переговоры между сборной, федерацией и «Спартаком», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.