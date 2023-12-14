Форвард «Айлендерс» Хольмстрём вышел в лидеры сезона НХЛ по голам в меньшинстве

На «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Анахайм Дакс» (4:3).

Решающий гол в матче за полторы минуты до окончания третьего периода забил нападающий хозяев Симон Хольмстрём. Примечательно, что эта шайба была заброшена в меньшинстве.

Таким образом, этот гол стал уже четвёртым для Хольмстрёма в этом сезоне, заброшенным при игре, когда у соперника больше игроков на льду. По этому показателю швед лидирует в текущем регулярном чемпионате. Всего на его счету 11 (8+3) очков в 27 матчах.

«Айлендерс» набрали 35 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» остался с 20 очками и идёт на 15 строчке Запада.