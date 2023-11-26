Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин повторил достижение Пекки Ринне и Гленна Холла в НХЛ

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» встречался «Филадельфией Флайерз». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «лётчиков», одержавших победу в серии буллитов.

По ходу встречи российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 40 спасений и записал в свой актив матч «на ноль». 28-летний россиянин сегодня провёл 149-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, оформив 18-й шат-аут.

Таким образом Сорокин повторил шестой результат в истории НХЛ по количеству матчей на «ноль» для вратарей до достижения ими отметки в 150 сыгранных матчей. На этом интервале карьеры 18 шат-аутов также значилось в активе Пекки Ринне и Глена Холла.

Первое место здесь принадлежит Тони Эспозито (26), на втором месте расположился Терри Савчук (24), топ-3 замыкает Франк Бримсек (22). В пятёрку лучших также входят Жак Плант (21) и Тюрк Брода (20).