«Ждал, что что-то сегодня произойдёт». Просветов — о юбилейном 100-м голе Ничушкина в НХЛ

Вратарь «Колорадо» Иван Просветов прокомментировал дубль нападающего Валерия Ничушкина в матче с «Баффало» (5:1). Россиянин благодаря этому дублю добрался до отметки в 100 забитых голов в НХЛ.

«Он не сказал мне о ближайшем юбилее перед игрой. Он усердно работал всё утро, и я подумал: «Что-то произойдёт сегодня». Затем он забивает свой 100-й гол в НХЛ, это хорошо для него. Он отличный парень, который усердно работает. Приятно видеть, что он был за это вознаграждён», — цитирует Просветова пресс-служба клуба.

Ничушкин стал 46-м россиянином в общей сложности и всего 12-м среди действующих, добравшимся до отметки в 100 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах североамериканской лиги. Для достижения этого рубежа Валерию потребовалось отыграть в НХЛ девять сезонов и провести 485 матчей в регулярках.