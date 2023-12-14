Этот матч Ничушкин никогда не забудет. Отметил юбилей и вошёл в историю России в НХЛ!

Предыдущий матч «Колорадо Эвеланш» в регулярном чемпионате НХЛ сложился невероятно драматичным образом. После двух периодов «лавины» горели в две шайбы «Калгари Флэймз» – 3:5, но в заключительной двадцатиминутке подопечные Джареда Беднара забросили три шайбы подряд и вырвали победу в основное время в результативной перестрелке – 6:5.

Переломным моментом в игре стало решение тренерского штаба «Эвеланш» после двух периодов заменить неудачно игравшего Александра Георгиева на его соотечественника Ивана Просветова. 24-летний россиянин вошёл в игру со старта третьего отрезка, отразил все 11 бросков, не пропустив ни одной шайбы, вследствие чего победа была записана на его счёт. Она стала для голкипера третьей в этом сезоне НХЛ и позволила ему получить шанс сыграть ещё и в матче с «Баффало», но уже с первых минут.

«Почему сегодня наш выбор пал на Просветова? Он дал нам шанс на победу в прошлом матче и заслужил это право», — кратко и чётко высказался Беднар о решении доверить Ивану место в воротах во встрече с «Сэйбрз».

С доверенной ему возможностью Просветов справился на пять баллов, пропустив лишь однажды — от Закари Бенсона. Но к тому моменту «Колорадо» уже уверенно вёл в счёте с преимуществом в три шайбы. В результате российский вратарь отразил 29 бросков из 30, вновь сумев помочь «лавинам» добиться победы. Впрочем, в тройку звёзд по версии НХЛ Просветов попасть не сумел.

Зато там оказался другой россиянин из «Колорадо» – оформивший дубль и ставший третьей звездой матча нападающий Валерий Ничушкин. Перед встречей с «Сэйбрз» 28-летний форвард не мог забить на протяжении последних пяти матчей, но сегодняшний игровой день Ничушкин никогда не забудет. Сначала он отличился в равных составах, и впоследствии именно этот гол и окажется победным, а затем забросил ещё и в большинстве, установив окончательный счёт в матче – 5:1.

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При реализации лишнего Валерий расположился на дальней штанге, получил идеальную передачу от Натана Маккиннона и забил знаковый для себя гол в НХЛ. Ничушкин стал 46-м россиянином в общей сложности и всего 12-м среди действуюших, добравшимся до отметки в 100 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах североамериканской лиги.

Для достижения этого рубежа Валерию потребовалось отыграть в НХЛ девять сезонов и провести 485 матчей в регулярках, в течение которых он пережил катастрофические падения и ярчайшие взлёты, проделав путь от человека, над чьей знаменитой безголевой серией смеялись по обе стороны океана, до человека, выигравшего Кубок Стэнли в качестве одного из ключевых игроков своей команды.

Никогда не забудет матч с «Баффало» и 25-летний защитник «Эвеланш» Сэм Малински, который забил свой первый гол за карьеру в НХЛ. Что касается Маккиннона, то Натан сегодня оформил ассистентский дубль, дважды выступив в роли ассистента. Таким образом, канадец набрал очки в 13-м матче подряд. По этому показателю он обошёл защитника «Эдмонтон Ойлерз» Эвана Бушара (12 подряд игр с очками).

На данный момент результативная серия Маккиннона — самая длинная из активных в регулярном чемпионате НХЛ. Лучший результат сезона у Вильяма Нюландера (17) из «Торонто Мэйпл Лифс», а на втором месте располагается форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (15), но их серии уже завершены, тогда как Маккиннон продолжает штамповать очки в каждом матче и также достиг знаковой отметки в НХЛ. Канадский форвард сегодня набрал 800-е (296+504) очко в чемпионатах НХЛ.

«Колорадо» одержал уверенную победу, закрепившись на третьем месте в Западной конференции НХЛ. В свою очередь, «Баффало» продолжает располагаться на 14-й строчке в Восточной конференции, постепенно всё больше и больше устраняясь от реальной борьбы за попадание в зону плей-офф.