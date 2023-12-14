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Агент Жафярова объяснил, почему Дамир не занимался в общей группе «Ак Барса»

Агент Жафярова объяснил, почему Дамир не занимался в общей группе «Ак Барса»
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Агент Шуми Бабаев рассказал о текущей ситуации его клиента, нападающего «Ак Барса» Дамира Жафярова. Форвард не занимался на тренировке в общей группе игроков казанского клуба.

«У Жафярова давно травма, он её долечивает», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

В текущем сезоне Жафяров провёл за «Ак Барс» 17 матчей, в которых забил гол и отдал одну передачу. В последнее время в СМИ активно обсуждаются варианты обмена нападающего. Одним из вариантов называется «Авангард», в котором Жафяров может оказаться путём трёхстороннего обмена с участием магнитогорского «Металлурга».

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