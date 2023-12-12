«Авангард» мощно усилится к плей-офф? В Омске ждут Жафярова и надеются заполучить Вея

До трансферного дедлайна, запланированного КХЛ на 27 декабря, осталось совсем немного времени. Это только казалось, что впереди целый месяц. На самом же деле дни пролетают буквально незаметно. Одним из самых активных клубов на рынке обещает стать «Авангард», являющийся лидером Восточной конференции по потерянным очкам.

Если, например, в «Спартаке» «зажигает» тройка с Порядиным и Голдобиным (до травмы центральным нападающим у них был Морозов), то у омичей солирует первое звено Ткачёв – Спунер – Буше. Через этих хоккеистов строится вся атакующая игра «ястребов», именно они получают основное время при игре в большинстве, а местный уроженец Ткачёв и вовсе стал системообразующим игроком для «ястребов». Однако стоит отметить и убойный бросок Буше, а также Спунера, очень удачно заменившего в центре ушедшего Найта.

Но на одной тройке выехать в плей-офф будет сложно. Да, есть пример магнитогорского «Металлурга» и убойного трио Мозякин – Коварж – Зарипов, однако хоккей с тех пор прилично ушёл вперёд и изменился, и вратаря уровня того же Кошечкина в Омске сейчас нет.

Вратарь – важная часть успеха. Именно поэтому «ястребам» стоит присмотреться к кандидатуре Эдди Паскуале, которого почти наверняка отпустит немотивированный «Барыс». Не просто же так в Омске расставались с Шулаком и высвобождали место под легионера?

ЭДДИ ПАСКУАЛЕ Фото: vk.com/hcbarys

Однако не будем забывать, что ещё одним претендентом-иностранцем на переезд в Сибирь является центрфорвард Линден Вей. Главная проблема здесь заключается в том, что омичам нужно будет выплатить компенсацию немецкому клубу «Адлер Мангейм», а сделать это при нынешних политических условиях и санкциях крайне проблематично. В «Авангарде» после прошлогоднего ухода Алекса Бродхёрста (ошибка предыдущего менеджмента) по-прежнему ощущается нехватка сильного второго нападающего. И теперь эту проблему приходится решать нынешнему генеральному менеджеру Антону Курьянову.

Заинтересованы в «Авангарде» и в многострадальном нападающем Дамире Жафярове, которого Зинэтула Билялетдинов продолжает «мариновать» в «Ак Барсе». Дамир явно не вписывается в систему мэтра отечественного тренерского цеха, но ведь есть варианты с обменами. Генменеджер казанцев Марат Валиуллин не скрывает того, что запросы относительно Жафярова поступают сразу от нескольких клубов, однако «барсы» не хотят отпускать форварда просто так, да и денежная компенсация татарстанскому клубу с его финансовыми возможностями вряд ли нужна. Активы в виде игроков – вот что нужно «Ак Барсу», но договориться и получить желаемое не так просто. Есть варианты с тройным обменом с участием «Ак Барса», «Металлурга» и «Авангарда», однако окончательная договорённость пока не достигнута. Разумеется, главные конкуренты по Восточной конференции не горят желанием усиливать друг друга, поэтому каждый шаг в ходе переговоров делается с максимальной осторожностью.

«Сибирь» — один из претендентов на Жафярова? Мы с удовольствием бы его взяли, но позиция «Ак Барса» и условия… Много, в общем, разногласий. Из этой очереди не вышли ещё? Нет, ни в коем случае», – вот, например, заявление гендиректора «Сибири» Кирилла Фастовского. Дождутся ли новосибирские болельщики Дамира? Очень сомнительно, учитывая тот факт, что впереди в очереди куда более солидные клубы с бóльшими возможностями.