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Генменеджер «Трактора» — об обмене Тертышного: ждём достойную компенсацию

Генменеджер «Трактора» — об обмене Тертышного: ждём достойную компенсацию
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков заявил о неудачных попытках обмена нападающего «Трактора» Никиты Тертышного, который не попадает в состав челябинского клуба с 25 ноября.

«Никиты Тертышного не будет в «Северстали». Как уже говорилось, для нас важна именно достойная компенсация за хоккеиста, и пока ни один клуб её не озвучил», — цитирует Волкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 25-летний форвард забросил две шайбы и отдал три результативные передачи в 22 матчах при показателе полезности «+1» и среднем времени на льду 14.46. Контракт Тертышного с челябинцами действует до 30 апреля 2024 года.

В следующем матче «Трактор» сыграет в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом». Встреча состоится 19 декабря и начнётся в 17:00 мск.

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