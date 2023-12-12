Агент форварда «Трактора» Тертышного назвал клуб, который был заинтересован в хоккеисте

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Трактора» Никиты Тертышного, высказался о текущей ситуации с возможным обменом 25-летнего игрока.

«Мы готовы к обмену, но это должен комментировать „Трактор“. Никита сам уже говорил, что не против поменять клуб. Был интерес со стороны „Северстали“ и других команд. Но здесь вопрос, готов ли „Трактор“ отдать игрока. Если клуб готов – мы с удовольствием. Никита хочет играть в Челябинске, это его родная команда. Но бывают такие ситуации, что нужно поменять клуб и что тренер не видит в составе. Надо просто сменить обстановку», — сказал Черных в интервью «РБ Спорт».

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 25-летний форвард забросил две шайбы и отдал три результативные передачи в 22 матчах при показателе полезности «+1» и среднем времени на льду 14.46. Контракт Тертышного с челябинцами действует до 30 апреля 2024 года.

В следующем матче «Трактор» сыграет в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом». Встреча состоится 19 декабря и начнётся в 17:00 мск.