«Подумали, легко будет дальше». Тренер Беларуси – о матче с Казахстаном

Главный тренер сборной Беларуси Константин Кольцов высказался об уверенной победе над национальной командой Казахстана (6:2) в рамках Кубка Первого канала.

«Хороший матч с нашей стороны. Были небольшие технические огрехи, сошлёмся на то, что только одну тренировку перед турниром провели в полном составе. А так игра в атаке понравилась, хорошо сыграл наш вратарь, у соперника было много моментов, контратак, он здорово сыграл.

Дали сопернику вернуться в игру? Чувствовалась расслабленность, и на лавке сказали ребятам, что чуть-чуть потеряли концентрацию. Подумали, что легко будет дальше. Слава богу, в третьем периоде опять начали работать и делать правильные вещи.

Сочетания будем пробовать ещё, проведём анализ после игры. Пары обороны, скорее всего, останутся неизменными, но в третьем периоде меняли сочетания троек, и мне некоторые из них понравились. План на вратарей – посмотрим. Если все будут здоровы, думаю, все сыграют. В турнирах «три на три» я не участвовал, видел всего один матч в прошлом сезоне. Дадим возможность поиграть молодёжи», — передаёт слова Кольцова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.