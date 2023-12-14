Михал Чайковски оценил переход Ильи Ковальчука в «Спартак»

Защитник «Спартака» Михал Чайковски прокомментировал приход олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука в стан красно-белых.

«Это очень классный игрок, который добился очень многого в хоккее. Очень круто, что он пришёл, здорово иметь такого игрока в команде. Он и сказать может в раздевалке, и молодые ребята его будут уважать, смотреть на него и учиться», — сказал Чайковски в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Напомним, Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды. Последний раз Ковальчук играл в КХЛ в сезоне-2020/2021 за омский «Авангард».

Полную версию эксклюзивного интервью с Михалом Чайковски читайте на «Чемпионате» завтра, 15 декабря, в 16:00 мск.