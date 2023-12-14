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Генменеджер «Ак Барса» — о Жафярове: мешает пункт о запрете на обмен, мяч на их стороне

Генменеджер «Ак Барса» — о Жафярове: мешает пункт о запрете на обмен, мяч на их стороне
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о ситуации с возможным обменом нападающего Дамира Жафярова.

«Пока что Дамир является игроком нашей команды. Когда стороны сойдутся на чём-то, договорятся об обмене, тогда он и произойдёт. У нас есть предложения. Мешает пункт о запрете на обмен. Сторона Дамира и сам Дамир знают о предложениях, которые у нас есть по нему. Мяч на их стороне. Увидим ли его ещё в свитере „Ак Барса»“? Всё возможно. И даже то, что быть не может, однажды тоже может быть — есть такое выражение», — сказал Валиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В текущем сезоне Жафяров провёл за «Ак Барс» 17 матчей, в которых забил гол и отдал одну передачу. Одним из вариантов вероятного обмена нападающего называется «Авангард», в котором Жафяров может оказаться путём трёхстороннего обмена с участием магнитогорского «Металлурга».

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