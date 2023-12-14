Агент Бабаев: сотрудничество Жафярова и «Ак Барса» надо прекращать, вопрос стоит на месте

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о готовящемся обмене Дамира Жафярова в «Авангард».

«Пока ничего не решается, честно говоря. Вопрос стоит на месте с переходом не только в «Авангард», но и вообще. Есть совместная позиция двух сторон, которая была озвучена на встрече с главным тренером, что сотрудничество является неплодотворным и надо его прекращать. Но дальше ничего не двигается», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

В текущем сезоне Жафяров провёл за «Ак Барс» 17 матчей, в которых забил гол и отдал одну передачу. Одним из вариантов вероятного обмена нападающего называется «Авангард», в котором Жафяров может оказаться путём трёхстороннего обмена с участием магнитогорского «Металлурга».