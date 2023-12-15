Чайковски: Задоров играет с сердцем, давно в НХЛ и доказывает, что он — хороший защитник

Защитник «Спартака» Михал Чайковски высказался об игре российского игрока обороны «Ванкувер Кэнакс» Никиты Задорова в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Задоров очень здорово играет, делает свою работу. Сколько лет он в НХЛ, и доказывает, что является хорошим защитником. К тому же играет с сердцем, всегда переживает за результаты команды», — сказал Чайковски в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Задоров сыграл 26 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности восемь очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михалом Чайковски читайте на «Чемпионате» сегодня, 15 декабря, в 16:00 мск.