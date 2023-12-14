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Сын Зарипова подписал контракт с фарм-клубом «Ак Барса»

Сын Зарипова подписал контракт с фарм-клубом «Ак Барса»
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20-летний нападающий Артур Зарипов присоединился к «Барсу» — с игроком заключён двусторонний контракт до конца сезона-2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской хоккейной лиги. Артур – сын экс-капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова.

На протяжении трёх сезонов форвард выступал за «Ирбис». В чемпионатах МХЛ провёл 72 встречи, в которых набрал 11 (7+4) очков при показателе полезности «+14». Отметим, что сезон-2019/2020 нападающий провёл в юношеской лиге Канады.

Напомним, прощальный матч Даниса Зарипова состоялся в августе 2023 года. Данис — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 году — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 году — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.

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