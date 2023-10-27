Генменеджер «Ак Барса» ответил на вопрос о возможном возвращении Даниса Зарипова

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на вопрос о возможном возвращении легендарного нападающего казанского клуба Даниса Зарипова. Форвард завершил карьеру после окончания прошлого сезона КХЛ.

«Предлагали ли работу Зарипову? Мы постоянно на связи, ждём, когда наступит понимание. Пока он отдыхает, карьера у него была долгая. Он должен сам прийти к тому, чего он хочет. Мише Глухову потребовалось меньше времени, чтобы определиться», — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»: