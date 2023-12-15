Чайковски: возможно, в России у меня даже больше друзей, чем дома

Защитник «Спартака» Михал Чайковски рассказал о своей жизни в России и сравнил менталитет российских и словацких людей.

«Я приехал восемь лет назад, и мне здесь очень нравится. У меня здесь много очень хороших друзей, возможно, даже уже больше, чем дома. Словакия и Россия очень похожи по менталитету – такие же люди, такая же жизнь, отношение к тебе. Моей семье здесь очень нравится, и мне тоже нравится сейчас в «Спартаке». Хотел бы надолго здесь остаться», — сказал Чайковски в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

В сезоне-2023/2024 Чайковски сыграл 40 матчей, где забросил шесть шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михалом Чайковски читайте на «Чемпионате» сегодня, 15 декабря, в 16:00 мск.