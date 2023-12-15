Чайковски: Крикунов всегда ругался, когда я бегал вперёд. Он — легенда, очень его уважаю

Защитник «Спартака» Михал Чайковски рассказал о совместной работе с бывшим главным тренером сборной России Владимиром Крикуновым.

«Крикунов всегда ругался, когда я бегал вперёд (смеётся)! Но если я забивал или делал передачу, всё было нормально. Крикунов – легенда, много лет тренирует, человек старшего поколения. Я его очень уважаю», — сказал Чайковски в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги Чайковски сыграл 40 матчей, где забросил шесть шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михалом Чайковски читайте на «Чемпионате» сегодня, 15 декабря, в 16:00 мск.