Чайковски: везде в КХЛ было прикольно играть, но в этом году — самое большое удовольствие

Защитник «Спартака» Михал Чайковски заявил, что он в восторге от игры в Континентальной хоккейной лиге.

«Я разговаривал с ребятами, которые играли здесь в прошлом году, видел, кого клуб подписывает. Разговаривал с Патриком, а также с Вишневским. Мы и раньше были знакомы, а сейчас стали очень хорошими друзьями. Он мне всё рассказал, и я очень рад, что смог вернуться в Москву. Здесь очень хорошие игроки, и команда здорово выступает. Мы рады, но надо продолжать.

Это прикольно, когда команда выигрывает, и ты сам хорошо играешь. Но самое главное, чтобы команда хорошо играла и набирала очки, заняла хорошее место в таблице. Прикольно, что и я могу помогать команде своими очками.

Получал ли больше удовольствия от игры в КХЛ, чем в этом году в «Спартаке»? Да, этот год классный! Все команды, в которых я играл, были очень разными, но и в «Динамо» было прикольно играть, я там тоже получал удовольствие. Но в этом году самое большое удовольствие», — сказал Чайковски в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михалом Чайковски читайте на «Чемпионате»: