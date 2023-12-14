Daily Faceoff оценил шансы сборной Латвии на предстоящем МЧМ

Журналист Стивен Эллис в статье на сайте Daily Faceoff оценил шансы сборной Латвии на предстоящем молодёжном чемпионате мира, который пройдёт в шведском городе Гётеборг с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

«Возможно, они немного напугают кого-нибудь из Канады, Финляндии или Швеции, но я не ожидаю здесь какого-либо реального ущерба. Выход в четвертьфинал – цель Латвии, и я думаю, что они добьются этого, победив Германию. Латвия обладает высококлассными бомбардирами, но немцы определённо имеют преимущество в голкиперах. Если есть что-то, в чём хорош латвийский хоккей, так это хорошая структурная игра. Им это понадобится, если они собираются избежать игр на вылет», — сказано в статье Эллиса.