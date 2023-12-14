Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Daily Faceoff оценил шансы сборной Латвии на предстоящем МЧМ

Daily Faceoff оценил шансы сборной Латвии на предстоящем МЧМ
Комментарии

Журналист Стивен Эллис в статье на сайте Daily Faceoff оценил шансы сборной Латвии на предстоящем молодёжном чемпионате мира, который пройдёт в шведском городе Гётеборг с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

«Возможно, они немного напугают кого-нибудь из Канады, Финляндии или Швеции, но я не ожидаю здесь какого-либо реального ущерба. Выход в четвертьфинал – цель Латвии, и я думаю, что они добьются этого, победив Германию. Латвия обладает высококлассными бомбардирами, но немцы определённо имеют преимущество в голкиперах. Если есть что-то, в чём хорош латвийский хоккей, так это хорошая структурная игра. Им это понадобится, если они собираются избежать игр на вылет», — сказано в статье Эллиса.

Материалы по теме
Сборная Канады объявила состав на МЧМ-2024
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android