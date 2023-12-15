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Чайковски — об уходе из «Динамо»: на предсезонке мне порвали ногу. Это жизнь

Чайковски — об уходе из «Динамо»: на предсезонке мне порвали ногу. Это жизнь
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Защитник «Спартака» Михал Чайковски рассказал об уходе из московского «Динамо» в сезоне-2021/2022. Напомним, игрок обороны перешёл в «Сибирь».

«Это жизнь, я ни на кого не обиделся. Я там травму получил серьёзную, мне ногу порвали на предсезонке, месяц был на травме. В общем, просто так получилось. Это жизнь, двигаемся дальше», — сказал Чайковски в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Чайковски сыграл 40 матчей, где забросил шесть шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка с показателем полезности «+9» и с 24 минутами штрафа.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михалом Чайковски читайте на «Чемпионате»:
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