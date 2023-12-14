Р. Ротенберг: хочу поблагодарить клубы КХЛ, которые отправили игроков в сборную России

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над командой «Звёзды и ВХЛ» (5:2) поблагодарил клубы КХЛ, которые отправили игроков в национальную команду.

«Учитывая тот факт, что мы собрались вчера, наверное, не так просто сразу показать яркую игру, тем более у нас много ребят из разных клубов. Ещё раз хочу поблагодарить все клубы, которые отправили своих игроков к нам в сборную России. Это лидеры команд КХЛ – „Ак Барса“, ЦСКА, „Северстали“, „Торпедо“, „Металлурга“. Как сегодня Гребёнкин сыграл? Он как раз участвовал в победных эпизодах игры», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче сборная «Россия 25» сыграет с национальной командой Беларуси. «Звёзды и ВХЛ» встретятся со сборной Казахстана. Обе игры пройдут 16 декабря.