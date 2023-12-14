Роман Ротенберг назвал причину низкой посещаемости матча «России 25»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над командой «Звёзды и ВХЛ» назвал причину низкой посещаемости матча. Согласно протоколу игры, официальная посещаемость встречи – 6217 зрителей.

«Матч начался на час раньше, чем у нас в КХЛ, это внесло свои коррективы по количеству болельщиков на трибунах. Люди ещё работают, не все успели к первому периоду. Сейчас надо хорошо поработать, чтобы у нас были полные трибуны в субботу и воскресенье. Думаю, так и будет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в Санкт-Петербурге закончился матч в рамках Кубка Первого канала, в котором сборная «Россия 25» оказалась сильнее команды «Звёзды и ВХЛ» со счётом 5:2. В следующем матче сборная «Россия 25» сыграет с национальной командой Беларуси. «Звёзды и ВХЛ» встретятся со сборной Казахстана. Обе игры пройдут 16 декабря.