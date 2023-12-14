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«Это международный уровень». Р. Ротенберг — о снятии Шабанова с матча со «Звёздами и ВХЛ»

«Это международный уровень». Р. Ротенберг — о снятии Шабанова с матча со «Звёздами и ВХЛ»
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над командой «Звёзды и ВХЛ» (5:2) рассказал о снятии с игры Максима Шабанова.

«Шабанов не играл со второго периода? Это международный уровень, здесь очень плотная игра, нет пространства. На клубном уровне дают пространство, можно показывать свой лучший хоккей. Здесь соперник сыграл очень плотно, это внесло свои коррективы. Вы заметили, что мы все сочетания поменяли, искали варианты, как нам больше забить, и это удалось. Это первая игра на таком уровне, а дальше посмотрим. Но надо всех поблагодарить, все отдали всё ради победы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче сборная «Россия 25» сыграет с национальной командой Беларуси. «Звёзды и ВХЛ» встретятся со сборной Казахстана. Обе игры пройдут 16 декабря.

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