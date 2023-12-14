Р. Ротенберг — о сборной: только настоящие мужики играют в хоккей. Трус не играет в хоккей

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над командой «Звёзды и ВХЛ» (5:2) ответил на вопрос, думал ли он связать национальную команду с популярным сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Думал ли обыграть со сборной „Слово пацана“? Давайте обсудим это по окончании турнира. Но всегда надо понимать, что только настоящие мужики играют в хоккей. Это мужская игра, поэтому столько зрителей, столько журналистов пришло. Это говорит о том, что мы идём в правильном направлении. Трус не играет в хоккей, так и есть. Сегодня мы увидели на примере сборной России. Поэтому и выиграли», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче сборная «Россия 25» сыграет с национальной командой Беларуси. «Звёзды и ВХЛ» встретятся со сборной Казахстана. Обе игры пройдут 16 декабря.

